“Belen fuori dalle scene, la sua salute prima di tutto”, l’ultima indiscrezione

Negli ultimi tempi, Belen Rodriguez si è allontanata dai riflettori, concentrandosi sulla propria salute e benessere. Dopo anni di presenza costante in televisione e sui media, la sua assenza ha suscitato curiosità e speculazioni, lasciando i fan in attesa di aggiornamenti sulla sua vita privata e professionale.

Solo dieci anni fa Belen Rodriguez era la prezzemolina della tv. Praticamente ovunque tra televisione, cinema, pubblicità e cronaca rosa, dove è diventata regina indiscussa con i suoi amori passionali e degni di una telenovela. Tutti la volevano e lei c’era, più bella e determinata che mai. Oggi i tempi sono cambiati e la soubrette argentina è sempre più lontana dalle scene e per il prossimo anno sarebbe decisa a rallentare ulteriormente. Il motivo sarebbe chiaro: preservare la sua salute mentale. Belen sta male, pronta a lasciare le scene per un lungo periodo. Belen Rodriguez sarebbe decisa a prendersi una pausa dalla vita pubblica. Dilei.it

