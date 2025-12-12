Beccato con il crack e arrestato dai carabinieri

Un uomo di 40 anni, residente nell’area aversana e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Trentola Ducenta nella serata di ieri. L’arresto è avvenuto a seguito del suo coinvolgimento in un’attività di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sospetto che fosse in possesso di crack.

Un 40enne originario dell'area aversana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri, giovedì 11 dicembre, dai Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante controlli mirati sul.

