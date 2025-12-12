Beautiful streaming replica puntata 12 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, torna l'appuntamento con Beautiful, la celebre soap americana. Nella puntata di questa sera, i personaggi si confrontano con emozioni e decisioni importanti, tra cui la partecipazione di Hope alla commemorazione di Sheila. Un episodio ricco di colpi di scena che tiene i telespettatori incollati allo schermo.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 12 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy non riesce a credere che Hope abbia deciso di partecipare alla commemorazione di Sheila, ma Liam sostiene che lo faccia solo per sostenere suo padre Deacon. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Superguidatv.it

