Beach Rugby i campioni d’Europa saranno incoronati nel Salento | la finale a Ugento

Il Salento si prepara ad accogliere la Finale Europea Masters Ebra Series 2026 di Beach Rugby, che incoronerà i campioni d’Europa. L’evento si svolgerà a Ugento, attirando appassionati e atleti da tutta Europa in una cornice suggestiva e ricca di entusiasmo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti di questo sport estivo.
LECCE– Sarà il Salento la prestigiosa cornice della Finale Europea Masters Ebra Series 2026 di Beach Rugby. La European Beach Rugby Association ha scelto il territorio pugliese, superando la concorrenza internazionale (in particolare la Turchia), per ospitare l'atto conclusivo del massimo.
