Bazart la festa mercato della creatività pugliese a Corigliano d’Otranto

Bazart torna a Corigliano d’Otranto con una festa-mercato dedicata alla creatività pugliese. Nei due giorni, il Castello Volante si trasformerà in un laboratorio di talenti locali, offrendo spazi espositivi e momenti di condivisione tra artisti e visitatori. Un evento che valorizza l’arte e l’artigianato del territorio in un’atmosfera di festa e scoperta.

CORIGLIANO D'OTRANTO - Sabato 13 (dalle 16:00 a mezzanotte) e domenica 14 dicembre (dalle 11:00 alle 22:00) il Castello Volante di Corigliano d'Otranto si trasformerà in un cantiere creativo con BazArt, festa-mercato dedicata ai talenti del territorio. Un appuntamento a ingresso libero che, per.