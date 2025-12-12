Il match tra Bayern Monaco e Mainz 05, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle 17:30, rappresenta un confronto importante della Bundesliga. I bavaresi, in grande forma, cercano di consolidare la propria leadership, mentre il Mainz 05, guidato dal ritorno di Fischer, punta a fare risultato in trasferta. Ecco formazioni, quote e pronostici per l'incontro.

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Mainz 05 (domenica 14 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Bavaresi in scioltezza contro gli 05er

Continua l’inarrestabile corsa del Bayern Monaco in testa alla Bundesliga, e quest’oggi la squadra di Kompany accoglie il ritorno di Fischer in massima serie alla guida del Mainz 05. Contro lo Sporting Lisbona si è assistito ce ne fosse bisogno alla forza dei bavaresi, capaci di rimontare lo svantaggio con un altro gol del talentino Karl, il terzo consecutivo in Champions per un ragazzo di ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Bundesliga 2025-2026: Bayern Monaco-Mainz, le probabili formazioni - 1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane. sportal.it