Bayern Monaco-Mainz 05 domenica 14 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi in scioltezza contro gli 05er
Domenica 14 dicembre 2025 alle 17:30 si affrontano Bayern Monaco e Mainz 05 in una sfida valida per la Bundesliga. I bavaresi, leader incontrastati del campionato, cercano di consolidare il loro vantaggio, mentre il Mainz 05, guidato dal ritorno di Fischer, cerca punti importanti per migliorare la classifica. Ecco le formazioni, quote e pronostici sulla partita.
Continua l’inarrestabile corsa del Bayern Monaco in testa alla Bundesliga, e quest’oggi la squadra di Kompany accoglie il ritorno di Fischer in massima serie alla guida del Mainz 05. Contro lo Sporting Lisbona si è assistito ce ne fosse bisogno alla forza dei bavaresi, capaci di rimontare lo svantaggio con un altro gol del talentino Karl, il terzo consecutivo in Champions per un ragazzo di ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Pronostico Bayern Monaco-Mainz: un solo passo falso in tre anni - Mainz è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Pronostico Bayern München vs FSV Mainz 05 – 14 Dicembre 2025 - Alla Allianz Arena si rinnova la sfida tra Bayern München e FSV Mainz 05, valida per la Bundesliga, in programma il 14 Dicembre 2025 alle 17:30. news-sports.it
MERCATO - Crystal Palace, il Bayern Monaco piomba su Guehi ift.tt/s8G0dTD x.com
Operazione nostalgia! Dalla cavalcata nella partita contro il Bayern Monaco, ai numerosi derby, da bandiera neroazurra a calciatore della Nazionale Italiana per un decennio, Nicola Berti! Grazie all'@interclubsenise per aver organizzato l'evento. Nicola ha aut - facebook.com facebook
Bayern One Step Closer! | FC BAYERN - MAINZ 05 | Highlights | Matchday 31 – Bundesliga 2024/25