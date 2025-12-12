Bayern Monaco-Mainz 05 domenica 14 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi in scioltezza contro gli 05er

Domenica 14 dicembre 2025 alle 17:30 si affrontano Bayern Monaco e Mainz 05 in una sfida valida per la Bundesliga. I bavaresi, leader incontrastati del campionato, cercano di consolidare il loro vantaggio, mentre il Mainz 05, guidato dal ritorno di Fischer, cerca punti importanti per migliorare la classifica. Ecco le formazioni, quote e pronostici sulla partita.

Continua l'inarrestabile corsa del Bayern Monaco in testa alla Bundesliga, e quest'oggi la squadra di Kompany accoglie il ritorno di Fischer in massima serie alla guida del Mainz 05. Contro lo Sporting Lisbona si è assistito ce ne fosse bisogno alla forza dei bavaresi, capaci di rimontare lo svantaggio con un altro gol del talentino Karl, il terzo consecutivo in Champions per un ragazzo di ancora .

Pronostico Bayern Monaco-Mainz: un solo passo falso in tre anni - Mainz è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.