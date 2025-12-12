Bayern Monaco-Mainz 05 domenica 14 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:30 si affrontano Bayern Monaco e Mainz 05 in una sfida valida per la Bundesliga. Il Bayern, in testa alla classifica, cerca di consolidare la propria leadership, mentre il Mainz 05, guidato dal ritorno di Fischer, punta a ottenere un risultato positivo. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Continua l’inarrestabile corsa del Bayern Monaco in testa alla Bundesliga, e quest’oggi la squadra di Kompany accoglie il ritorno di Fischer in massima serie alla guida del Mainz 05. Contro lo Sporting Lisbona si è assistito ce ne fosse bisogno alla forza dei bavaresi, capaci di rimontare lo svantaggio con un altro gol del talentino Karl, il terzo consecutivo in Champions per un ragazzo di ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Bayern, festa rimandata: batte 3-0 il Mainz ma il Leverkusen non molla e resta a -8 - Il Bayern Monaco non trasforma il primo match point e tiene vivo, seppur solo ipoteticamente, il discorso titolo in Bundesliga (qui la classifica). gazzetta.it

Bayern Monaco, il titolo è ad un passo: Mainz battuto 3-0 - Il Bayern Monaco è sempre più vicino titolo di campione di Germania. corrieredellosport.it

La vittoria del Bayern Monaco per 1-0 contro il Benfica di ieri sera è stata oscurata da una terribile notizia: un tifoso presente allo stadio è morto a causa di un malore improvviso. A comunicarlo è stato proprio il club tedesco con una nota apparsa sui propri can - facebook.com facebook

Milan interessato ad un classe 2007 del Bayern Monaco, considerato il "talento più puro" del settore giovanile bavarese x.com