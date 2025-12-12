Battesimo in grande stile per Gnv Virgo | la madrina è Federica Pellegrini | Video

Gnv Virgo ha appena celebrato il suo battesimo, un evento di grande rilievo per la compagnia di navigazione. La madrina scelta per questa occasione speciale è Federica Pellegrini, pluricampionessa di nuoto, che ha preso parte alla cerimonia, contribuendo a rendere il momento ancora più memorabile. Un evento che segna un nuovo importante traguardo per la nave e per Gnv.

La pluricampionessa Federica Pellegrini è la madrina scelta da Gnv per il battesimo dell'ammiraglia Virgo. La cerimonia si è svolta ieri sera nel porto di Palermo. Con i suoi 218 metri di lunghezza, 420 cabine, 1.785 posti passeggeri e 2.770 metri lineari di carico, Virgo appresenta l’emblema della svolta green del trasporto marittimo: la nave viaggia a Lng, e a Genova ha effettuato il suo primo rifornimento di biogas, capace di abbattere del tutto le emissioni nette di CO2. Alla cerimonia condotta da Beppe Fiorello hanno partecipato, oltre ai vertici della compagnia, figure istituzionali come il direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la portualità, Donato Liguori, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'étoile Eleonora Abbagnato. Ilsecoloxix.it A Palermo cerimonia di battesimo per Gnv Virgo, prima nave alimentata a gas naturale A Palermo cerimonia di battesimo per Gnv Virgo, prima nave alimentata a gas naturale - Si chiama Virgo, la nuova nave di Gnv e la prima unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl) battezzata ieri sera durante una cerimonia nel porto di Pal ... msn.com Gnv: a Palermo battesimo di Virgo, primo traghetto italiano a Gnl - Una madrina d’eccezione, Federica Pellegrini, la conduzione di Giuseppe Fiorello e un’esibizione di Eleonora Abbagnato hanno accompagnato nel porto di Palermo la cerimonia di battesimo di Gnv Virgo, l ... msn.com Bellissima la dolce Alice Lucia, a breve sarà il suo Santo Battesimo e per il grande Evento indosserà il regalo dagli zii/ padrini Angelo e Benedetta Grazie mille per averci preferite Ora aspettiamo le foto ufficiali ? - facebook.com facebook © Ilsecoloxix.it - Battesimo in grande stile per Gnv Virgo: la madrina è Federica Pellegrini | Video

Primo video di GNV Polaris venite a scoprirla con me #gnv #polaris #gnvPolaris #traghetto #ferry

Video Primo video di GNV Polaris venite a scoprirla con me #gnv #polaris #gnvPolaris #traghetto #ferry Video Primo video di GNV Polaris venite a scoprirla con me #gnv #polaris #gnvPolaris #traghetto #ferry