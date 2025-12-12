basket partita delicata stasera per il vela che gioca in trasferta contro i legends

Stasera il Vela affronta una sfida importante in trasferta contro i Legends a Carrara, nel palazzetto di Avenza. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra cerca di reagire e tornare alla vittoria in una partita decisiva per il proseguo del campionato.

Il Vela, alla ricerca di una vittoria dopo le tre sconfitte consecutive, ci prova stasera a Carrara contro i Legends al palazzetto di Avenza. I locali sono ad appena due punti dal Vela e stare sono a caccia della vittoria. Ed è proprio per questo che Albizzi e compagni dovranno dare il massimo per sperare in un successo. Questo sarà senz'altro fatto ma resta il dubbio della presenza di Bo, non ancora del tutto a posto con la schiena, e la mancanza definitiva di Lippi alla quale si dovrà fare l'abitudine. Insomma, una trasferta con possibilità di affermazione ma che dovrà essere giocata in modo perfetto per contrastare i padroni di casa affannati anche loro dalla voglia di prevalere.