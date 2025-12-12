basket giovanile sorride la despar di coach folchi

Nella terzultima giornata del girone di qualificazione, al Pala Aeffe si sfidano la Despar 4 Torri Under 19 Gold, frutto della collaborazione con Bondi Vis 2008 Ferrara, e la Vis Trebbo di Reno, seconda in classifica. Una partita importante per entrambe le squadre, che si contendono punti fondamentali in una fase cruciale del campionato giovanile.

Nella terzultima giornata del girone di qualificazione, si affrontano al Pala Aeffe la Despar 4 Torri under 19 Gold, nata dalla collaborazione con la Bondi Vis 2008 Ferrara, e la Vis Trebbo di Reno, che precede di due punti in classifica i padroni di casa. Nei primi due quarti i ragazzi di coach Folchi partono forte con buone percentuali al tiro ed efficaci conclusioni in contropiede ma, come spesso accade, faticano a mantenere il vantaggio e si va all’intervallo lungo 42-39. Nella terza frazione di gioco la partita resta in sostanziale equilibrio (59-60), ed è nel finale di gara che arriva la risposta della Despar: con personalità, controllo del gioco e precisione ai tiri liberi i granata portano a termine l’incontro con il punteggio di 85-80 a proprio favore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net