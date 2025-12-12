Basket dr1 Il Jolly è pronto a sbranare Pianoro

Il Basket Jolly si prepara ad affrontare Pianoro nel campionato di Serie D, dopo la sconfitta interna contro Budrio che ha permesso a quest'ultima di riprendersi il primo posto. La squadra di casa, forte di 18 punti, punta a consolidare la posizione e a riscattarsi, mentre il fanalino di coda Pianoro cerca ancora la prima vittoria stagionale.

La sfida al fanalino di coda per ripartire. Archiviato il netto stop interno nella sfida al vertice con Budrio, che si è impossessato nuovamente del primo posto in solitaria, il Basket Jolly (18) ospita alle 21,30 un Pianoro (0) che non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale e ha desiderio di riscattarsi. In una sfida dove il pronostico è nettamente a favore, per gli uomini di coach Prati l’unico rischio rimane quello della concentrazione: nelle fila bolognesi, inoltre, vanno tenute d’occhio le guardie Frigieri e Nicoletti, autori rispettivamente di 12,1 e 11 punti ad allacciata di scarpe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net