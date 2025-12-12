Basket B Oleggio gioca in anticipo e chiede di lanciare i peluche in campo
L'Oleggio Magic Basket rinnova la tradizione del Teddy Bear Toss, con la sua ultima sfida casalinga prima di Natale. Una consuetudine consolidata che coinvolge tifosi e giocatori, i quali lanciano peluche in campo per poi destinarli a enti benefici locali, portando solidarietà e spirito natalizio all'evento.
Ormai una tradizione. Da anni l'ultima sfida casalinga prima di Natale dell'Oleggio Magic Basket è associata al Teddy Bear Toss, il lancio dei peluche in campo che vengono poi donati a realtà bisognose del territorio.Nello specifico la sfida in questione, del campionato di serie B interregionale. Novaratoday.itOleggio Magic Basket, vittoria contro Bocconi Sport per 80-74 - facebook.com Facebook"OLEGGIO RUGBY A.S.D" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Oleggio Magic Basket, vittoria contro Bocconi Sport per 80-74 - facebook.com Facebook
"OLEGGIO RUGBY A.S.D" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Basket, Oleggio vince a Varese e si porta a casa altri due punti - Nel recupero della decima giornata di andata di serie B interregionale l'Oleggio Magic Basket batte a domicilio Campus Varese 75- novaratoday.it
Basket, Oleggio di nuovo in campo contro la matricola Bocconi - Édietro l'angolo l'undicesima giornata di andata di campionato di serie B interregionale: l'Oleggio Magic Basket affronta Bocconi Sport domani, sabato 6 dicembre, alle 20. novaratoday.it
Bluorobica B Interregionale @ Oleggio Magic Basket