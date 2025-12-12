Basket B Oleggio gioca in anticipo e chiede di lanciare i peluche in campo

L'Oleggio Magic Basket rinnova la tradizione del Teddy Bear Toss, con la sua ultima sfida casalinga prima di Natale. Una consuetudine consolidata che coinvolge tifosi e giocatori, i quali lanciano peluche in campo per poi destinarli a enti benefici locali, portando solidarietà e spirito natalizio all'evento.

Ormai una tradizione. Da anni l'ultima sfida casalinga prima di Natale dell'Oleggio Magic Basket è associata al Teddy Bear Toss, il lancio dei peluche in campo che vengono poi donati a realtà bisognose del territorio.Nello specifico la sfida in questione, del campionato di serie B interregionale. Novaratoday.it

