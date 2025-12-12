Base Popolare e la cena di fine anno | Si guarda al futuro i giovani saranno protagonisti

Base Popolare celebra la cena di fine anno ad Ancona, un momento di confronto e riflessione sul percorso del partito. L'evento ha come obiettivo analizzare i traguardi raggiunti e delineare le prospettive future, con un focus particolare sui giovani che saranno protagonisti nel processo di crescita e sviluppo del partito fino al 2026.

ANCONA – Una cena per fare il punto della situazione. Per comprendere dove si è arrivati e dove si andrà nel 2026, quando grazie all'assemblea nazionale il partito diventerà. Il tutto davanti al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.A dirlo è Paolo Giorgi, portavoce regionale di.

