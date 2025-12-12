Baronissi il consiglio comunale approva il nuovo Puc | Ora sviluppo sostenibile

Il consiglio comunale di Baronissi ha approvato definitivamente l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e la relativa Variante, segnando un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e la rigenerazione urbana della città. Con questa decisione, l’amministrazione punta a valorizzare il territorio e a promuovere un modello di crescita più rispettoso dell’ambiente.

Con l'approvazione definitiva dell'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e della relativa Variante, il consiglio comunale di Baronissi ha dotato la città di uno strumento aggiornato, orientato alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità. Non si tratta solo di modifiche normative, ma.

