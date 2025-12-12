Barilla una ricetta Rossa Leclerc merita una Ferrari che possa vincere ancora

L'articolo esplora il rapporto tra Barilla, simbolo della tradizione italiana, e il mondo della Formula 1, con un focus sulla Ferrari e il suo percorso tra vittorie e sfide. Attraverso un commento sul Gran Premio di Abu Dhabi, si evidenzia la passione e l'orgoglio che legano l'Italia alle sue squadre di élite, tra speranze di successo e momenti di difficoltà.

"Alla fine del Gran Premio di Abu Dhabi ho salutato un gruppetto di meccanici Ferrari e ho detto loro che li supportiamo e soffriamo con loro e uno mi ha detto: ‘eh, noi non festeggiamo mai’. Mi è dispiaciuto tantissimo cogliere tanta amarezza in chi meriterebbe molto di più." Come sta la Signora in Rosso? Soprattutto: dove va? Sarà il tormentone dell’inverno per chi ama il Cavallino. Ne ho parlato con Paolo Barilla, vice presidente della azienda omonima, nonché esperto in materia, essendo stato pilota in F1 ai tempi di Senna e Prost (e ha vinto pure una 24 Ore di Le Mans, tra un rigatone e un maccherone, eh). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Barilla, una ricetta Rossa. "Leclerc merita una Ferrari che possa vincere ancora»

