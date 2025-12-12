Barcellona-Osasuna sabato 13 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Ferran Torres continua a segnare?

Sabato 13 dicembre 2025 alle 18:30, il Barcellona affronta l’Osasuna nella sedicesima giornata della Liga. Dopo una settimana intensa tra successi e difficoltà europee, i catalani cercano continuità in campionato. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla forma di Ferran Torres, protagonista del momento.

Nel tardo pomeriggio di sabato, il Barcellona riceverà l’Osasuna per una gara valevole per la sedicesima giornata della Liga spagnola: i catalani vogliono chiudere bene una settimana che li ha visti vincere molto bene contro il Betis e faticare invece molto più del previsto contro l’Eintracht in Champions League. L’eroe della nottata europea è stato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

