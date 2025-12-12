Barbara D'Urso provata prima della semifinale di Ballando | Mi vedete sempre sorridente ora sto malissimo

Barbara D'Urso, nota conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle, ha condiviso sui social un momento di grande difficoltà. Dopo un infortunio ai legamenti, si è mostrata molto provata e ha raccontato il dolore intenso che sta affrontando, svelando un lato inedito della sua esperienza prima della semifinale.

Gli ultimi giorni sono stati a dir poco complessi per Barbara D'Urso. La concorrente di Ballando si sfoga sui social dopo l'infortunio ai legamenti: "Notte terrificante, ho provato un dolore assurdo". Fanpage.it Barbara d’Urso, prova infortunio superata: voto 7,5 - 5/10 - Le valutazioni della serata di ripescaggio che ha visto il rientro di Fialdini e Belli, mentre la Coriandoli viene bocciata ... ilfattoquotidiano.it Ballando, Barbara D'Urso e i dolori prima della semifinale: "Notte da incubo" - Sono settimane difficili per Barbara D'Urso, che prova a non perdere il sorriso, alle prese con un infortunio che continua ... msn.com Barbara d'Urso sta meglio: "Primo giorno senza tutore, la spalla va meglio, tutto perfetto, vai!" #BallandoConLeStelle #barbaradurso - facebook.com facebook

Antonella Clerici e lo sgarbo di Barbara D'Urso: Mi ferì moltissimo - Belve 23/04/2024

Video Antonella Clerici e lo sgarbo di Barbara D'Urso: Mi ferì moltissimo - Belve 23/04/2024 Video Antonella Clerici e lo sgarbo di Barbara D'Urso: Mi ferì moltissimo - Belve 23/04/2024