Barbara D’Urso angoscia prima della semifinale di Ballando con le stelle | Sto malissimo

Barbara D’Urso si trova ad affrontare un momento difficile prima della semifinale di Ballando con le stelle. La conduttrice, nota per il suo entusiasmo e determinazione, sta vivendo giorni complicati a causa di problemi fisici che le causano angoscia e disagi.

Giorni complicati per Barbara D’Urso. La conduttrice, da sempre simbolo di solarità e tenacia, sta facendo i conti con un ostacolo tutt’altro che semplice: due lesioni ai legamenti e una borsite deltoidea. E a poche ore dalla semifinale di Ballando con le Stelle ha vissuto una nottata piuttosto turbolenta. Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sta ancora male. Barbara D’Urso ha condiviso sui social un video in cui appare struccata e provata da un dolore intenso. “Notte terrificante, ho provato un dolore assurdo”, ha ammesso ai suoi follower con grande sincerità. Ha mostrato le sue occhiaie e spiegato che la zona destra, quella della lesione al legamento, le causa un dolore insopportabile. Dilei.it

Barbara d'Urso sta meglio: "Primo giorno senza tutore, la spalla va meglio, tutto perfetto, vai!"