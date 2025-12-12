Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per la proroga fino al 2026 dei poteri speciali destinati al risanamento delle baraccopoli di Messina, consentendo di completare gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle condizioni di vita nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Proroga dei poteri speciali fino al 2026. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, accoglie con favore la proroga fino al 31 dicembre 2026 dei poteri speciali per il risanamento delle baraccopoli di Messina. Una misura inserita nella bozza del decreto Milleproroghe che, secondo il governatore, rappresenta un gesto di responsabilità e di attenzione verso una delle più gravi emergenze abitative della Sicilia. Continuità per ricollocazioni, demolizioni e rigenerazione urbana. Schifani evidenzia come l’estensione del regime commissariale garantirà la continuità delle operazioni di ricollocazione delle famiglie, delle demolizioni dei vecchi insediamenti e dei progetti di rigenerazione urbana già in corso. Dayitalianews.com

Baraccopoli di Messina, Schifani ringrazia il governo nazionale: “Proroga consentirà di completare risanamento” - Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime soddisfazione per la proroga fino al 31 dicembre 2026 dei poteri speciali in materia di risanamento delle baraccopoli di Messina. msn.com

Baraccopoli e risanamento, Schifani: “Vogliamo chiudere questa ferita per Messina” - Il presidente della Regione esprime soddisfazione per la continuità, da parte del governo, in materia di poteri speciali ... msn.com

Risanamento baraccopoli Messina: la proroga dei poteri speciali è annuale Il Consiglio dei Ministri approva la deroga fino al 2026 per Schifani e Trovato. L'obiettivo, però, resta la cancellazione definitiva delle baraccopoli entro il 31 dicembre 2028... - facebook.com facebook