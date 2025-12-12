Bandita la dodicesima edizione del premio di cultura Aurelio Marcantoni
È stata ufficialmente indetta la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni”, un riconoscimento volto a valorizzare eccellenze nel panorama culturale. L'iniziativa, giunta alla sua XII edizione, si propone di individuare e premiare figure e progetti che contribuiscono in modo significativo alla crescita culturale della comunità.
Arezzo, 12 dicembre 2025 – È stata bandita la dodicesima edizione del premio di cultura “Aurelio Marcantoni”. Il concorso è indetto dalla Società storica aretina e dalla redazione cittadina del quotidiano “La Nazione”, grazie alla sponsorizzazione di Atam (Azienda Territoriale Arezzo Mobilità), La Ferroviaria Italiana (LFI), Chimet SpA e Fraternita dei Laici. Il premio è destinato ai giovani che abbiano discusso tesi di laurea, triennali, magistrali o specialistiche, e tesi di dottorato aventi per argomento la storia della Toscana o di una sua città, territorio, edificio, monumento o personaggio, in ogni suo aspetto (politico, istituzionale, sociale, economico, culturale, artistico, religioso, ecc. 🔗 Leggi su Lanazione.it
