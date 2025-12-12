Banca di Bologna i 140 anni del Carlino | Siamo orgogliosi di ospitare la mostra Un’emozione proprio come i rossoblù
In occasione dei 140 anni del Carlino, Banca di Bologna ha ospitato una mostra celebrativa, condividendo l'evento con la città. La manifestazione, allestita sotto il portico di via Saragozza, ha visto la partecipazione di Enzo Mengoli, presidente della banca, sottolineando l'importanza di questo traguardo storico per la comunità.
"La città si è colorata di rossoblù". Alla festa di Bar Carlino sotto il portico di via Saragozza, davanti alla pasticceria Neri, è presente anche Enzo Mengoli, presidente di Banca di Bologna. Soprattutto perché il 19 dicembre sarà inaugurata la mostra per i 140 anni del Resto del Carlino: "Occhi sulla storia". E Banca di Bologna sarà grande protagonista di questa iniziativa. Infatti, la mostra si terrà nella sala Convegni della banca, all’interno di palazzo De’ Toschi fino al 14 gennaio. "Quella di Roma (la vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan per 1-0, ndr) è stata un’esperienza che bisognava vivere", ricorda Mengoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Quanti soldi può concederti la banca in prestito per comprare casa #shorts
La mostra gratuita dal 19 dicembre al 14 gennaio nella Sala Convegni Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi. Dalle guerre al terrorismo, dai grandi personaggi ai trionfi sportivi: un viaggio emozionante e coinvolgente. - facebook.com Vai su Facebook
GRANDE SUCCESSO per l'iniziativa di Educazione Finanziaria "Le Donne Contano" della @FITCISL_ER a Bologna! Grazie a Banca d'Italia, Coop. NewLife e a tutti i relatori! Un passo avanti per l'empowerment femminile! #LeDonneContano #EducazioneFi Vai su X
Banca di Bologna, i 140 anni del Carlino: "Siamo orgogliosi di ospitare la mostra. Un’emozione, proprio come i rossoblù" - E sulla squadra di Italiano si esalta: "Un grande valore aggiunto, la Coppa Italia traguardo impens ... Secondo msn.com
Gli occhi del Carlino sul mondo. Foto, pagine, materiali d’epoca. Una Storia lunga 140 anni raccontata sempre dal vivo - La mostra gratuita dal 19 dicembre al 14 gennaio nella Sala Convegni Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi. Scrive msn.com