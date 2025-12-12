banca annia padova women a torbole per continuare a vincere

La Banca Annia Padova Women prosegue il suo cammino nel campionato, affrontando una nuova sfida a Torbole. Dopo una vittoria sofferta ma fondamentale contro Schio, la squadra si prepara a consolidare la propria posizione in una serie di incontri di alto livello, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione.

Dopo la sofferta ma preziosa vittoria casalinga con Schio continua per la Banca Annia Padova Women la serie di sfide di alta classifica. In attesa della capolista Giorgione, che sarà al PalAntenore domenica 21 dicembre nell’ultimo turno prima della pausa natalizia, Masiero e compagne saranno. Padovaoggi.it

Domenica 14 dicembre | ore 18:00 Banca Annia Padova Oderzo Basket PalaRubano - Rubano (PD)