Bambinello con le manette ai polsi follia negli Usa | usano Gesù contro la politica di Trump sugli immigrati

Negli Stati Uniti, alcuni presepi hanno suscitato scalpore raffigurando Gesù Bambino con le manette ai polsi, simbolo di protesta contro le politiche di immigrazione dell’amministrazione Trump. Questa scelta simbolica rappresenta un atto di dissenso e denuncia delle recenti operazioni di raid da parte dell’Ice, accendendo un dibattito acceso sull’immigrazione e i valori religiosi.

'Il Bambinello in manette', nei presepi Usa. L'ennesima follia anti Trump. Nel Paese tanti gli allestimenti di protesta contro i raid degli agenti dell'Ice. A darne notizia l'Ansa in un reportage che lascia di sale. Non solo pecore e pastori nei presepi di molte chiese americane: in più di un allestimento dall'Illinois al Massachusetts, il Bambino Gesù giace nella mangiatoia con ai polsi le manette dell'Ice: l'agenzia federale della lotta all'immigrazione. Tema caldo per l'amministrazione Trump. A Evanston, un sobborgo di Chicago sul Lago Michigan, una Madonna con la maschera antigas calata sul volto guarda il neonato ammanettato.