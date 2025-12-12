balsamico di modena il condimento perfetto per un natale di gusto

Il Balsamico di Modena si presenta come il condimento ideale per un Natale ricco di sapori autentici. La limited edition natalizia di Malpighi valorizza l’artigianalità e l’unicità, grazie a un invecchiamento speciale e all’impiego dell’essenza di legno di ciliegio, offrendo un prodotto dalle caratteristiche organolettiche distintive e raffinate.

La limited edition di Natale di quest’anno celebra l’unicità e la maestria artigiana della maison Malpighi con un prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche, risultato di un particolare invecchiamento e di un’essenza di legno selezionata, il ciliegio. Il nuovo prodotto è un Condimento all’Aceto Balsamico di Modena Igp, acquistabile solo online nel nuovo e-commerce aziendale www.acetaiamalpighi.it Il ’Condimento di Natale’ è prodotto a partire da mosto cotto di uve Trebbiano e Lambrusco coltivate nei vigneti di famiglia dell’azienda agricola ’Tenuta del Cigno’ alle porte di Modena. La sua particolarità sta nell’affinamento di almeno dieci anni in pregiate botticelle di legno di ciliegio, essenza che gli conferisce profumi morbidi e delicati e caratteristiche organolettiche uniche: aspetto limpido, colore bruno carico, sapore agrodolce denso, pieno e vellutato, una densità elevata pari a 1,34. 🔗 Leggi su Quotidiano.net