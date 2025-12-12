Ballando la talpa svela | Martina Colombari è il vero veleno backstage nel caos

Una talpa misteriosa si aggira tra i corridoi dell’Auditorium Rai del Foro Italico, svelando retroscena esplosivi su Ballando con le Stelle 2025. Ogni settimana, le sue rivelazioni portano alla luce dettagli nascosti e gossip di scena, creando un’atmosfera di attesa e curiosità tra i fan dello show.

Tra i corridoi dell'Auditorium Rai del Foro Italico si muove una talpa misteriosa che ogni settimana rivela retroscena piccanti dal dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2025. L'infiltrato, che sul settimanale Gente firma con lo pseudonimo Roberto Ballet, continua a scuotere il programma condotto da Milly Carlucci con indiscrezioni che stanno trovando sempre più conferme. Biccy ricorda che due settimane fa Roberto Ballet aveva svelato una lite accesa nei camerini tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, indiscrezione che la stessa Milly Carlucci ha poi confermato pubblicamente. Successivamente la talpa aveva parlato di un presunto complotto ai danni della conduttrice Francesca Fialdini, voce che quest'ultima ha in parte confermato durante un'intervista a Rai Radio 2.