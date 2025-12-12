Ballando Delogu confessa i suoi sentimenti e Fognini ironizza | Ah… l’amor

Durante una recente intervista, Andrea Delogu ha condiviso i suoi sentimenti per Nikita Perotti, attirando l'attenzione del pubblico. Fabio Fognini ha risposto con ironia, commentando la situazione con una battuta. La vicenda ha suscitato discussioni tra fan e media, mettendo in evidenza i momenti più spontanei e sinceri delle celebrità coinvolte.

(Adnkronos) – Fabio Fognini punzecchia Andrea Delogu dopo la sua dichiarazione pubblica sui sentimenti per Nikita Perotti. La conduttrice, alla vigilia della semifinale di Ballando con le stelle, ha infatti raccontato sui social il rapporto "umano e vero" nato con il giovane maestro, precisando però che tra loro non c'è una relazione e che non .

