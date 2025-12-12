Ballando con le stelle tensioni dietro le quinte Martina Colombari al centro delle polemiche | VIDEO

Martina Colombari è protagonista di recenti polemiche legate a tensioni dietro le quinte di Ballando con le stelle. La questione sta attirando l'attenzione dei media, sollevando interrogativi sul clima tra i partecipanti e lo staff del noto programma televisivo.

Martina Colombari è al centro delle polemiche, pare che dietro le quinte di Ballando con le stelle ci siano tensioni con lei. Sta diventando virale un video in cui discute con Fognini; inoltre una talpa rivela che truccatori e parrucchieri sono infastiditi dalle richieste dell'ex Miss Italia L'articolo Ballando con le stelle, tensioni dietro le quinte, Martina Colombari al centro delle polemiche VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it Martina Colombari, il retroscena a Ballando con le stelle: “Truccatori e parrucchieri la mal sopportano” Martina Colombari, il retroscena a Ballando con le stelle: “Truccatori e parrucchieri la mal sopportano” - In attesa della prossima puntata dello show di Milly Carlucci, emergono indiscrezioni su particolari tensioni nel dietro le quinte: scopriamo di più. libero.it Dietro le quinte di Ballando con le Stelle: la talpa svela tutto su Martina Colombari - Martina Colombari nel mirino della talpa: nuovi retroscena esclusivi di Ballando con le Stelle. notizie.it «Con quel suo viso d’angelo è il vero veleno di questo Ballando». È una frase che in queste ore sta facendo il giro dei camerini di Ballando con le Stelle, a poche ore dalla semifinale. L’atmosfera dietro le quinte è tutt’altro che serena: tra nervosismi, squadre d - facebook.com facebook Ballando con le Stelle, #Panatta e #Bertolucci ballerini per una notte: i social impazziscono x.com © Ildifforme.it - Ballando con le stelle, tensioni dietro le quinte, Martina Colombari al centro delle polemiche | VIDEO

Ballando con le Stelle, tensioni dietro le quinte Nancy Brilli avrebbe “contato” i minuti dedicati

Video Ballando con le Stelle, tensioni dietro le quinte Nancy Brilli avrebbe “contato” i minuti dedicati Video Ballando con le Stelle, tensioni dietro le quinte Nancy Brilli avrebbe “contato” i minuti dedicati