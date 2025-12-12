Ballando con le Stelle polemiche sui voti | chi ha eliminato davvero Nancy Brilli

La recente eliminazione di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle ha suscitato polemiche e dubbi sui voti ricevuti. La settimana si conclude con un confronto tra indiscrezioni e supposizioni, alimentando il dibattito tra i fan e gli appassionati dello show.

La settimana più tesa di Ballando con le Stelle sta per concludersi con un chiarimento che più banale di così non si potrebbe. Le polemiche sul cosiddetto tesoretto-gate, con la tribuna del popolo Rossella Erra travolta da un’ondata di accuse e persino minacce, hanno occupato il dibattito social e televisivo degli ultimi giorni, ma rischiano di distogliere l’attenzione dal punto centrale: davvero è stata la Signora Coriandoli a eliminare definitivamente Nancy Brilli? O il meccanismo di voto ha semplicemente mostrato il suo lato più rigido, e forse più impietoso? Secondo quanto ricostruito da Fanpage, la verità sarebbe molto meno scabrosa di quanto sembrasse all’inizio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le Stelle, polemiche sui voti: chi ha eliminato davvero Nancy Brilli

