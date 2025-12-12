Ballando con le Stelle Martina Colombari nel mirino | Sorrisi in scena e veleni fuori

A due puntate dalla fine di Ballando con le Stelle 2025, emergono retroscena e tensioni nella trasmissione. Al centro delle attenzioni ancora una volta Martina Colombari, protagonista della stagione, tra sorrisi in scena e veleni fuori. La sua partecipazione continua a suscitare curiosità e discussioni tra pubblico e addetti ai lavori.

A due puntate dalla fine di Ballando con le Stelle 2025 emergono retroscena spinosi. A far chiacchierare è ancora una volta Martina Colombari, una delle protagoniste di questa edizione del dancing show di Milly Carlucci. L'ex Miss Italia, da sempre stimata per il suo charme e la sua eleganza, si trova al centro di un piccolo vortice di tensioni che da settimane starebbe animando il backstage del programma di Rai 1. Martina Colombari, gelo e tensioni dietro le quinte di Ballando con le Stelle?. Secondo fonti vicine alla produzione, e riportate dal settimanale Gente, nel reparto trucco e parrucco di Ballando con le Stelle non tutti guarderebbero di buon occhio le richieste di Martina Colombari.

Martina Colombari, il retroscena a Ballando con le stelle: “Truccatori e parrucchieri la mal sopportano” - In attesa della prossima puntata dello show di Milly Carlucci, emergono indiscrezioni su particolari tensioni nel dietro le quinte: scopriamo di più. libero.it

Parole orribili contro Martina Colombari: «È il veleno di Ballando» e poi «Truccatori la mal sopportano» - Dietro le quinte di Ballando con le stelle, si mormora che Martina Colombari non stia simpatica affatto: ecco chi ha rivelato tutto. donnapop.it

