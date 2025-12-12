Ballando con le Stelle la finale | il pronostico degli esperti Sisal

La finale di Ballando con le Stelle si avvicina, e gli esperti Sisal hanno formulato il loro pronostico. Con le eliminazioni che si fanno sempre più intense, l'attenzione si concentra sui possibili vincitori e sulle dinamiche che caratterizzeranno l'ultimo atto di questa edizione. Ecco le previsioni e le analisi degli esperti in vista della grande serata finale.

Nella prossima puntata di Ballando con le Stelle scopriremo come si evolveranno i giochi in vista della finalissima.. Il ripescaggio di Francesca Fialdini ha riportato la concorrente sotto i riflettori e gli esperti Sisal indicano proprio lei come favorita, offerta a 2,25 per alzare la coppa. Andrea Delogu, offerta a 3,00 è la sua più accesa rivale: la conduttrice continua, infatti, a convincere con performance coinvolgenti posizionandosi come una delle principali rivali della giornalista. La Fialdini non dovrà però sottovalutare Martina Colombari che, offerta a 4,00, è pronta a dare il massimo per strapparle il ruolo da protagonista. 361magazine.com © 361magazine.com - Ballando con le Stelle, la finale: il pronostico degli esperti Sisal

