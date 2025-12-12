Ballando con le Stelle, chi vincerà? Testa a testa tra due protagoniste

La competizione di Ballando con le Stelle si avvicina alla fase decisiva, con una sfida tra due protagoniste principali. La recente puntata dei ripescaggi ha cambiato le sorti della gara, portando a un nuovo equilibrio tra le concorrenti. I bookmaker aggiornano le quote, evidenziando una favorita e rivali pronte a sorprendere nel percorso verso la vittoria.

La puntata dei ripescaggi ha rimescolato le carte. I bookmaker aggiornano le quote, con una concorrente favorita e rivali pronte a sorprendere. Ballando con le Stelle continua a catalizzare l'interesse mediatico. La finalissima, prevista per il prossimo 20 dicembre, è ormai alle porte e il recente ripescaggio ha stravolto nuovamente le carte in tavola. In pista è tornata la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, e il loro rientro ha avuto un impatto immediato non solo sul pubblico e gli addetti ai lavori, ma anche sui pronostici dei bookmaker. Francesca Fialdini si riprende il ruolo di favorita dopo l'infortunio Il ritorno della conduttrice non ha avuto ripercussioni solo in pista, ma ha diviso anche il pubblico: c'è chi crede all'infortunio . Movieplayer.it

«Con quel suo viso d’angelo è il vero veleno di questo Ballando». È una frase che in queste ore sta facendo il giro dei camerini di Ballando con le Stelle, a poche ore dalla semifinale. L’atmosfera dietro le quinte è tutt’altro che serena: tra nervosismi, squadre d - facebook.com facebook

