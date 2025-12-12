Ballando con le Stelle bot e voti annullati | cosa c’è dietro le polemiche

La recente edizione di Ballando con le Stelle è stata teatro di polemiche legate a bot e voti annullati, scatenando dibattiti tra fan e concorrenti. Tuttavia, le tensioni si sono risolte con un chiarimento che rivela come le questioni siano più semplici di quanto sembri, chiudendo una settimana particolarmente movimentata.

La settimana più movimentata di Ballando con le Stelle si chiude con un chiarimento che, in fondo, è molto più semplice di quanto si sia creduto. Le polemiche sul cosiddetto “tesoretto-gate”, con Rossella Erra travolta da accuse e persino minacce sui social, hanno dominato il dibattito degli ultimi giorni. Tuttavia, il punto centrale resta un altro: Nancy Brilli è stata davvero eliminata per scelta della Signora Coriandoli o il meccanismo di voto ha semplicemente mostrato il suo lato più rigoroso? Secondo quanto ricostruito da Fanpage, la realtà è meno scandalosa di quanto sembri e, al tempo stesso, molto più complessa dal punto di vista matematico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ballando con le Stelle, bot e voti annullati: cosa c’è dietro le polemiche

Ballando con le stelle. . Taglia, punge, divide: Selvaggia Lucarelli! #CommentiSelvaggi | #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, #Panatta e #Bertolucci ballerini per una notte: i social impazziscono Vai su X

“La concorrente si è vista annullare 60.000 voti che arrivavano da profili falsi, account sospetti, bot”: cosa è successo realmente a Nancy Brilli a Ballando con Le Stelle - L'attrice penalizzata da profili falsi che hanno votato per lei: ecco perché la Rai ha dovuto annullare migliaia di voti sospetti ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Voti falsi a Ballando, qualcuno voleva truffare il televoto: il nome del concorrente coi voti sospetti - Un caso di voti sospetti scuote Ballando con le Stelle: migliaia di like annullati e controlli che avrebbero cambiato la corsa di una concorrente. Scrive rds.it

Il vaffa di #BarbaraDUrso a #SelvaggiaLucarelli è arrivato alla fine della prima puntata di Ballando

Video Il vaffa di #BarbaraDUrso a #SelvaggiaLucarelli è arrivato alla fine della prima puntata di Ballando Video Il vaffa di #BarbaraDUrso a #SelvaggiaLucarelli è arrivato alla fine della prima puntata di Ballando