Ballando con le stelle Andrea Delogu fa chiarezza sul rapporto con Nikita

Andrea Delogu rompe il silenzio sul suo rapporto con Nikita Perotti, concorrente di Ballando con le stelle. La conduttrice ha chiarito la natura della loro relazione, rispondendo alle domande dei fan e mettendo fine a speculazioni. Ecco cosa ha detto su questa coppia emergente nel programma di danza.

Tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, coppia in Ballando con le stelle, c'è amore? Lei ha rotto il silenzio ed ha spiegato ai fan la loro unione. Per ora non vuole definizioni ma esclude che ci sia amore.

