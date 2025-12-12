Ballando Barbara D’Urso e i dolori prima della semifinale | Notte da incubo

Barbara D’Urso affronta con determinazione la semifinale di Ballando con le stelle, nonostante un infortunio che le provoca dolori persistenti. Le settimane precedenti sono state difficili, ma l’obiettivo di arrivare fino in fondo resta forte. La conduttrice condivide le sue sfide e la volontà di non arrendersi, dimostrando coraggio davanti alle difficoltà.

(Adnkronos) – "Domani c'è la semifinale di Ballando con le stelle e non posso arrendermi". Sono settimane difficili per Barbara D'Urso, che prova a non perdere il sorriso, alle prese con un infortunio che continua a causarle dolore. La conduttrice televisiva la settimana scorsa, infatti, si è esibita con il tutore al braccio sinistro che .