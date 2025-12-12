Bake Off Italia | stasera la finale chi vincerà?

Stasera si conclude la stagione di Bake Off Italia con la tanto attesa finale. Quattro concorrenti si sfideranno per aggiudicarsi il titolo, tra Patrizia, Pelayo, Marzia e Gerry. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi e le possibili sorprese di questa finale emozionante.

Bake Off Italia è giunto al termine: questa sera si terrà la finale, chi vincerà tra Patrizia, Pelayo, Marzia e Gerry?. Ildifforme.it

bake off italia staseraBake Off Italia - Dolci in forno 13, la finale stasera in tv: anticipazioni, prove, finalisti - 20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. today.it

bake off italia staseraFinale di “Bake Off Italia”: ecco chi sono i finalisti, le prove, e i favoriti - Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, andrà in onda la finale di “Bake off Italia – Dolci in forno”. alfemminile.com

