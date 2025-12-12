Bagni inagibili e risorse assenti | scatta l' occupazione di un altro liceo a Roma

Un nuovo episodio di occupazione scuolastica si è verificato a Roma, coinvolgendo il liceo scientifico Azzarita, parte dell’Istituto Tommaso Salvini in via Salvini 24. La protesta nasce dalle condizioni precarie degli ambienti, con bagni inagibili e risorse insufficienti, portando gli studenti a prendere iniziative per sensibilizzare sulla situazione.

Ancora una scuola occupata a Roma. A finire nelle mani degli studenti stavolta è il liceo scientifico Azzarita, che fa parte dell’Istituto di istruzione superiore Tommaso Salvini, in via Salvini 24. Sarebbero oltre 100, secondo quanto si apprende, i ragazzi e le ragazze che poco prima della. Romatoday.it

Acqua dal soffitto e spogliatoi inagibili: così si presenta oggi la palestra del Tartaglia-Olivieri Da anni studenti, bambini e società sportive che utilizzano la struttura segnalano #infiltrazioni che arrivano fino all’ingresso, rischi di #cortocircuiti, ambienti poco pul - facebook.com Facebook