Bacia una bimba davanti all'asilo e viene arrestato per violenza sessuale | scarcerato il 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Cardano al Campo, Varese, dopo aver baciato una bambina di 3 anni davanti all'asilo. Dopo alcune settimane di detenzione, il gip del tribunale di Busto Arsizio ha disposto la sua scarcerazione. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione di situazioni simili.

Il gip del tribunale di Busto Arsizio ha scarcerato il 35enne che era stato arrestato dopo aver baciato una bimba di 3 anni all'uscita di un asilo nido a Cardano al Campo (Varese). 🔗 Leggi su Fanpage.it

