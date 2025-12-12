Baby gang notte di assedio a Cantù | carabinieri irrompono nel condominio

A Cantù, una notte di tensione con l'intervento dei carabinieri in un condominio di via Sempione. Le sirene e i rumori delle forze dell'ordine hanno interrotto il quieto silenzio serale, segnando un episodio di forte tensione legato a fenomeni di baby gang che hanno scosso la tranquillità della città.

Via Sempione, a Cantù. Sono da poco passate le 21.30 quando il silenzio della sera viene spezzato da sirene, lampeggianti e passi pesanti sulle scale. In pochi minuti, il condominio viene circondato da un imponente spiegamento di carabinieri, almeno dieci, in tenuta operativa: caschi protettivi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

