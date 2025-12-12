babbi natale salgono in sella in favore di ama

Si avvicina l’edizione 2025 di ‘Babbi Natale in Sella’, l’evento benefico su due ruote promosso dalla Banda del Fumo Bianco e Ama. Sotto lo slogan ‘Insieme per fare del bene’, i partecipanti si preparano a pedalare in costume natalizio per sostenere l’Associazione Malattia Alzheimer, con una raccolta fondi dedicata.

‘Insieme per fare del bene’. Sotto questo slogan si scaldano i motori per l’edizione 2025 di ‘Babbi Natale in Sella’, il giro benefico su due ruote e in costume natalizio, promosso dalla Banda del fumo bianco (già Ciao Club Ferrara) e da Ama (Associazione Malattia Alzheimer), che sarà destinataria della raccolta fondi promossa durante l’iniziativa. La manifestazione, che si svolgerà domenica alle 9.30, beneficia del patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociosanitarie. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore Cristina Coletti, da Paolo Bassi, vicepresidente di Associazione Malattia Alzheimer e da Luca Ciliberti, presidente dell’associazione ‘la Banda del fumo bianco’, insieme ai soci Emanuele Bosi (vicepresidente) e Milena Magri (tesoriere). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it