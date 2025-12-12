Aziende migliori d' Italia | 17 sono pugliesi una ha sede a Cerignola

Diciassette aziende pugliesi si distinguono tra le 124 più competitive d’Italia, secondo un algoritmo basato su parametri finanziari affidabili e vincolanti, sviluppato dal Cerved Group Score. Questa classifica sottolinea il dinamismo e la crescita del tessuto imprenditoriale pugliese, evidenziando il ruolo di eccellenze che contribuiscono allo sviluppo economico della regione.

Diciassette delle 124 aziende più competitive d'Italia sono pugliesi: lo ha deciso un algoritmo di bilancio con parametri vincolanti e affidabili finanziariamente rispetto al Cerved Group Score. Le migliori sono state premiate l'11 dicembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, in piazza degli Affari.

