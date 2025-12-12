Aya a Pordenone una tra le voci più innovative e radicali dell’elettronica contemporanea

Aya, artista britannica, si afferma come una delle voci più innovative e radicali dell’elettronica contemporanea. La sua musica, riconosciuta a livello internazionale nel 2025, sarà protagonista di un concerto a Pordenone, inserito nella rassegna Scenasonica, che celebra le figure più interessanti e all’avanguardia del panorama musicale elettronico.

La rassegna Scenasonica annuncia il concerto di Aya, musicista britannica tra le voci più innovative e radicali dell’elettronica contemporanea, che nel 2025 ha conquistato uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale. La rivista The Wire ha infatti incoronato il suo nuovo album. Pordenonetoday.it A Pordenone arriva CATARTIS di Vicentini Orgnani: arte contemporanea, voci di maestri, musiche di Paolo Fresu. Eventi a Treviso e Roma. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com Dream Gospel Choir From Harlem live a Pordenone: La data è Sold Out, non ci sono più biglietti disponibili Dalle nuove stelle alle voci storiche dei cori più longevi, il Dream Gospel Choir è la nuova forza di Harlem, la culla mondiale... - facebook.com facebook