Aya a Pordenone una tra le voci più innovative e radicali dell’elettronica contemporanea

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aya, artista britannica, si afferma come una delle voci più innovative e radicali dell’elettronica contemporanea. La sua musica, riconosciuta a livello internazionale nel 2025, sarà protagonista di un concerto a Pordenone, inserito nella rassegna Scenasonica, che celebra le figure più interessanti e all’avanguardia del panorama musicale elettronico.

