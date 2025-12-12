Avete la nuova lady di ferro La fondazione Thatcher incorona Meloni

Giorgia Meloni ha ricevuto il premio Margaret Thatcher Awards durante l'evento organizzato dalla fondazione New Direction a Roma, in occasione del centenario della nascita della Lady di Ferro. Nel suo discorso, la premier ha espresso un forte senso di impegno e determinazione, segnando un momento di riconoscimento per il suo ruolo politico e il suo rapporto con l’eredità di Margaret Thatcher.

Mi sento il soldato di un'idea. Queste le parole che Giorgia Meloni ha segnato in rosso nel suo discorso ricevendo ieri sera a Roma il premio Margaret Thatcher Awards in occasione dell'evento organizzato dalla fondazione New Direction nel centenario della nascita della Lady di Ferro. "Essere conservatori – ha detto dinanzi a 300 ospiti attovagliati all'Acquario Romano – significa difendere ciò che ami, difendere ciò che ti ha reso ciò che sei". Tra i presenti, oltre ai vertici della fondazione tatcheriana, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, moltissimi eurodeputati del gruppo Ecr di vari Paesi (tra cui la francese Marion Maréchal e il rumeno George Simion ) capitanati da Nicola Procaccini e Carlo Fidanza, il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli e quello per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e alcuni deputati italiani come Elisabetta Gardini ed Emanuele Loperfido.

