Aversa inversioni fuorilegge sulla Variante | disagi alla viabilità dopo installazione transenne

Aversa sta vivendo un peggioramento della viabilità a causa delle recenti inversioni di marcia “fuorilegge” sulla Variante, rese possibili dall’installazione di transenne. La presenza di queste inversioni ha generato disagi significativi al traffico cittadino, aggravando una situazione già critica, soprattutto in vista del periodo natalizio.

Lunedì 8 dicembre ore 20.00 al Teatro Cimarosa di Aversa ad INGRESSO LIBERO per Agrofestival uno spettacolo straordinario.... anzi di più! Un viaggio nella musica da Mozart a Funiculí Funiculà. Dalla classica al classico con un astro del pianoforte il maest - facebook.com facebook