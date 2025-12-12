Aversa inversioni fuorilegge sulla Variante | disagi alla viabilità dopo installazione transenne

Aversa sta vivendo un peggioramento della viabilità a causa delle recenti inversioni di marcia “fuorilegge” sulla Variante, rese possibili dall’installazione di transenne. La presenza di queste inversioni ha generato disagi significativi al traffico cittadino, aggravando una situazione già critica, soprattutto in vista del periodo natalizio.

Se è vero che con l’avvicinarsi del Natale il traffico nelle città tende ad aumentare, ad Aversa – dove la viabilità è da tempo una criticità – la situazione è ulteriormente peggiorata. Nella mattinata di oggi l’installazione di alcune transenne parapedonali ha mandato la circolazione completamente in tilt. Aversa, inversionifuorilegge” sulla Variante: disagi alla . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

