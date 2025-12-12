Aversa corsa ai regali ancora timida | il boom atteso la prossima settimana
Aversa si prepara al Natale con una prima fase di acquisti ancora timida. La corsa ai regali non ha ancora preso il ritmo atteso, con molti indecisi e altri che preferiscono attendere per contenere le spese, a causa del crescente costo della vita. La vera impennata degli acquisti si prevede nella prossima settimana, in vista delle festività.
Il countdown per il Natale è ufficialmente partito. Ma per gli acquisti la corsa sembra procedere ancora a rilento: c’è chi è indeciso su cosa mettere sotto l’albero e chi, invece, preferisce aspettare per risparmiare a causa del carovita. Tra i regali più scelti spiccano abbigliamento, accessori e calzature: proposte sempre gradite e, soprattutto, utili. . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
