Avellino la memoria e il coraggio | l’onorificenza a Pietro Coppola l’uomo che fu scorta di Falcone

Pietro Coppola, testimone di coraggio e memoria, riceve un'onorificenza ad Avellino per il suo ruolo di scorta a Giovanni Falcone. La sua storia rappresenta un legame profondo tra passato e presente, simbolo di valore e dedizione. Un riconoscimento che celebra l’importanza di preservare la memoria di chi ha lottato contro la criminalità e ha difeso i principi di giustizia.

Avellino — A volte la memoria, come certe strade di Sicilia, ritorna sempre sullo stesso punto. E lì rimane. Basta una frase, «quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati», per riportare alla luce la strage di Capaci: cinque quintali di tritolo nascosti in un canale di scolo, un tratto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

