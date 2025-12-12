Avellino Christmas Village | il programma del weekend

Anche questo weekend, Avellino si anima con la magia del Natale, portando in piazza i suggestivi Mercatini di Natale. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera festiva tra sapori tradizionali, prodotti artigianali e luci scintillanti, offrendo a visitatori di tutte le età un’esperienza ricca di colori e tradizioni natalizie.

Anche questo weekend la magia del Natale torna a riempire Piazza Libertà ad Avellino. Protagonisti, come ogni anno, i suggestivi Mercatini di Natale, dove visitatori e curiosi potranno scoprire specialità dolciarie italiane, prodotti tipici regionali e creazioni artigianali handmade, tra colori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino Christmas Village: Mercatini, spettacoli, giochi e degustazioni dal 6 dicembre all’11 gennaio ? - facebook.com Vai su Facebook

Avellino Christmas Village: mercatini, spettacoli, giochi e degustazioni in Piazza della Libertà - Il periodo più magico dell’anno è arrivato e tra le mete preferite degli italiani ci sono i mercatini natalizi. Da sciscianonotizie.it

Ad Avellino la magia del Christmas Village, dalle casette a giostre e laboratori - Sceglie di raccontare la tradizione del Natale l’Avellino Christmas Village, inaugurato oggi in piazza Liberta’ sulle note della Street band di Babbo Natale e le majorette con Sound Lady. Come scrive corriereirpinia.it

Villaggio e luci di Natale ad Avellino dal 6 dicembre con giochi d'acqua, laser e prodotti tipici

Video Villaggio e luci di Natale ad Avellino dal 6 dicembre con giochi d'acqua, laser e prodotti tipici Video Villaggio e luci di Natale ad Avellino dal 6 dicembre con giochi d'acqua, laser e prodotti tipici