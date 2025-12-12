Avatar | Fuoco e Cenere | a pochi giorni dall' uscita nelle sale il cast del film di James Cameron è a Milano Il video di Amicait

Amica.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’uscita nelle sale italiane, il cast di

(askanews) – Sam Worthington, Stephen Lang, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss e Jack Champion, i protagonisti di Avatar: Fuoco e Cenere sono arrivati a Milano per presentare il terzo film del franchise di successo di James Cameron, in uscita nelle sale italiane dal 17 dicembre. Photocall spettacolare con vista Duomo sulla Terrazza dell’Orologio di Milano per gli attori. Per celebrare l’uscita del film, con cui James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully ( Sam Worthington ), la guerriera Na’vi Neytiri ( Zoe Saldana ) e la famiglia Sully, è stato realizzato anche un video a Stromboli che intreccia immagini e musiche del film. 🔗 Leggi su Amica.it

avatar fuoco e cenere a pochi giorni dall uscita nelle sale il cast del film di james cameron 232 a milano il video di amicait

© Amica.it - "Avatar: Fuoco e Cenere": a pochi giorni dall'uscita nelle sale, il cast del film di James Cameron è a Milano. Il video di Amica.it

Avatar Pandora torna con Fuoco e Cenere nuova avventura epica da scoprire subito - l’evoluzione di avatar e i nuovi temi affrontatiAvatar – Fuoco e cenere segna un cambiamento significativo rispetto ai primi due capitoli della saga, ... Segnala assodigitale.it

avatar fuoco cenere pochiAvatar 3 - Fuoco e cenere, le recensioni della critica lasciano senza parole: ecco perché - Cominciano ad arrivare le prime reazioni dei critici sul nuovo capitolo della saga di James Cameron con gli alieni blu, al cinema dal 17 dicembre 2025 ... Come scrive libero.it

Avatar: Fuoco e Cenere | Trailer Ufficiale | Dal 17 Dicembre al Cinema

Video Avatar: Fuoco e Cenere | Trailer Ufficiale | Dal 17 Dicembre al Cinema