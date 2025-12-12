Avatar | Fuoco e Cenere | a pochi giorni dall' uscita nelle sale il cast del film di James Cameron è a Milano Il video di Amicait
A pochi giorni dall’uscita nelle sale italiane, il cast di
(askanews) – Sam Worthington, Stephen Lang, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss e Jack Champion, i protagonisti di Avatar: Fuoco e Cenere sono arrivati a Milano per presentare il terzo film del franchise di successo di James Cameron, in uscita nelle sale italiane dal 17 dicembre. Photocall spettacolare con vista Duomo sulla Terrazza dell’Orologio di Milano per gli attori. Per celebrare l’uscita del film, con cui James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully ( Sam Worthington ), la guerriera Na’vi Neytiri ( Zoe Saldana ) e la famiglia Sully, è stato realizzato anche un video a Stromboli che intreccia immagini e musiche del film. 🔗 Leggi su Amica.it
