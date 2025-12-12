Autotrasporto Assogasliquidi su fondo 590 mln | Misura molto attesa anche da industria italiana gnl

Assogasliquidi-Federchimica esprime soddisfazione per la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che stabilisce i criteri di riparto di un fondo da 590 milioni di euro destinato alla mobilità pesante sostenibile. La misura rappresenta un traguardo importante per l’industria italiana del GNL e per lo sviluppo di soluzioni di trasporto più sostenibili.

(Adnkronos) – Soddisfazione da parte dell’industria italiana del Gnl rappresentata da Assogasliquidi-Federchimica per l’avvenuta pubblicazione oggi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 24 ottobre, che definisce criteri di riparto del Fondo da 590 milioni di euro per la strategia di mobilità pesante sostenibile. Il decreto era molto atteso dal comparto perché . Nessun post correlato. Webmagazine24.it

Assogasliquidi, bene il fondo per il rinnovo dei veicoli dell'autotrasporto - Soddisfazione da parte dell'industria italiana del Gas naturale liquefatto rappresentata da Assogasliquidi- ansa.it

Autotrasporto: 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare - Autotrasporto: 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare 2027- trasporti-italia.com