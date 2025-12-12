Autostrada Lainate-Como-Chiasso chiusura notturna tra Lago di Como e A59 per lavori in galleria

Lavori di manutenzione programmati sulla tratta autostradale Lainate-Como-Chiasso: dalle 23:00 di venerdì 12 dicembre alle 6:00 di sabato 13, il tratto tra Lago di Como e l’allacciamento con l’A59 sarà chiuso per consentire interventi nelle gallerie.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono in programma lavori di ordinaria manutenzione delle gallerie. Per consentire gli interventi, dalle 23:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, in direzione. 🔗 Leggi su Quicomo.it